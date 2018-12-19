Россельхознадзор не разрешил ввоз более 128 тонн цитрусовых из Турции

19 Дек. 09:14 2018-12-19T09:37:58+03:00

В Россию не пропустили 128 тонн мандаринов и апельсинов из Турции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Россельхознадзор 18 декабря заблокировал ввоз в Россию более 128 тонн цитрусовых из Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, фитосанитарный контроль не допустил к отгрузке три партии мандаринов сорта "Нова" общим весом 61,5 тонны и три партии апельсинов сорта "Вашингтон Навел" в количестве 67,2 тонны. Решение принято "в связи с выявлением в указанных партиях карантинных для России объектов", пояснили в Россельхознадзоре.

Отметим, что с 10 по 17 декабря Фитосанитарная служба запретила к ввозу на территорию РФ более 490 тонн цитрусовых турецкого производства. Причиной стало обнаружение во фруктах средиземноморской плодовой мухи.

Напомним, в РФ почти год действовал запрет на импорт турецких фруктов, в том числе и цитрусовых. Правительство полностью сняло ограничения в октябре 2016 года. Решение было принято, когда отношения между Москвой и Аанкарой ухудшились после инцидента со сбитым турецкими военными российским бомбардировщиком Су-24.

После этого Россельхознадзор повысил требования к качеству турецкой продукции. За это время рынок цитрусовых в России заполнили товары из Египта, Марокко, Абхазии.