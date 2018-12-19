2018-12-19T09:43:41+03:00
Политика

Сотрудники посольства РФ навестили Бута в американской тюрьме

Россиянина арестовали в 2012 году по обвинению в незаконных поставках оружия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виктор БутВиктор БутФото: REUTERS
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Во вторник, 18 декабря, сотрудники посольства РФ в Вашингтоне в рамках регулярных визитов навестили россиянина Виктора Бута, который в настоящий момент содержится в тюрьме "Марион" американского штата Иллинойс.

Напомним, что он был задержан в 2008 году в Таиланде и через несколько лет экстрадирован в США, где его обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии". В апреле 2012 года мужчину приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере 15 млн долларов.

В посольстве подчеркнули, что наш соотечественник стойко переносит все лишения и до сих пор тверд в отстаивании своей невиновности.

"Удручает тот факт, что американская сторона всячески задерживает оформление виз супруге и дочери Виктора Бута и тем самым препятствует первому за много лет воссоединению семьи. Будем настаивать на скорейшем устранении этих бюрократических препон, гуманном отношении к нашему гражданину", - сообщили дипломаты на странице посольства в Facebook.

Они подчеркнули, что продолжат добиваться соблюдения прав и законных интересов россиянина.

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