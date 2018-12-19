13-градусный мороз и снегопад ожидается в столице
Жителям столичного региона сегодня, 19 декабря, стоит ждать мороз и снегопад. Синоптики прогнозируют, что осадки будут на протяжении дня, а вот мороз к ночи только усилится.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 8-10 градусов мороза, а в ночь опустится до минус 13 градусов.
Атмосферное давление постепенно будет расти и повысится до 766 мм рт ст, влажность воздуха составит 80 процентов.
Врачи рекомендуют теплее одеваться и не игнорировать термобелье, в противном случае можно заработать целый букет неприятных болячек: для мужчин свойственен простатит, а женщинам – цистит, сообщает сетевое издание m24.
В случае обморожения не рекомендуется растираться снегом или пытаться согреть руки и ноги в горячей воде. Врачи напоминают,что это не только травмирует поврежденную морозом кожу, но и может привести к некрозу обмороженного участка кожи.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19122018/58699?utm_source=CopyBuf
Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19122018/58699?utm_source=CopyBuf