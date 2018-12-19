2018-12-19T09:59:28+03:00
Общество

13-градусный мороз и снегопад ожидается в столице

Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 декабря
Ася РОМАНЧУК
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Врачи призывают зимой теплее одеватьсяВрачи призывают зимой теплее одеватьсяФото: Екатерина РОМАНОВА
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Жителям столичного региона сегодня, 19 декабря, стоит ждать мороз и снегопад. Синоптики прогнозируют, что осадки будут на протяжении дня, а вот мороз к ночи только усилится.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 8-10 градусов мороза, а в ночь опустится до минус 13 градусов.

Атмосферное давление постепенно будет расти и повысится до 766 мм рт ст, влажность воздуха составит 80 процентов.

Врачи рекомендуют теплее одеваться и не игнорировать термобелье, в противном случае можно заработать целый букет неприятных болячек: для мужчин свойственен простатит, а женщинам – цистит, сообщает сетевое издание m24.

В случае обморожения не рекомендуется растираться снегом или пытаться согреть руки и ноги в горячей воде. Врачи напоминают,что это не только травмирует поврежденную морозом кожу, но и может привести к некрозу обмороженного участка кожи.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19122018/58699?utm_source=CopyBuf

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19122018/58699?utm_source=CopyBuf

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