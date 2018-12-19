Путин поздравил руководителя театра "Современник" Галину Волчек с Днем рождения

19 Дек. 10:31 2018-12-19T10:41:53+03:00

Галина Волчек во время сбора труппы театра "Современник", 2017 год. ФОТО Артем Геодакян/ТАСС

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Президент России Владимир Путин поздравил с Днём рождения художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что российская и советская актриса является "подлинным творцом и созидателем", которая в полной мере воплотила в своем творчестве "ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям".

Таже Путин подчеркнул, чтор благодаря своему таланту Волчек снискала "непререкаемый авторитет и огромное уважение".

"И конечно, замечательным подарком для Вас стало долгожданное новоселье – открытие исторической сцены «Современника» на Чистых прудах. Убеждён, что этот легендарный театр и впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска", - констатировал Владимир Путин.

Отметим, что узнать подробнее о биографии советско-российской артистки Галины Волчек вы можете из статьи, ранее опубликованном на сайте "Комсомольская правда".