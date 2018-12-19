2018-12-19T10:46:29+03:00
Общество

Власти ЕС согласовали документ по запрету использования бытового пластика

СМИ отмечают, что закон о запрете использования бытовых предметов из пластика может быть введен в течение двух лет
Александр ДЖУМАЕВ
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Под запрет попали в том числе пластиковые стаканчики, тарелки, ложки, вилки, трубочки для коктейлей и подносыПод запрет попали в том числе пластиковые стаканчики, тарелки, ложки, вилки, трубочки для коктейлей и подносыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти ЕС согласовали основные пункты законопроекта, запрещающего использование предметов быта, изготовленных из пластика. В их число входят соломинки для питья, тарелки и стаканы.

Как сообщает немецкий телеканал n-tv, данная инициатива будет реализована в течение двух лет. Запрет будет распространяться на все предметы, для которых есть более экологичная альтернатива. По данным экспертов, данная мера поможет к 2030 году избежать ущерб окружающей среде на 22 миллиарда евро.

Проект "пластиковой директивы", запрещающей использование предметов, на которые приходится примерно 70% всего пластикового мусора в водоемах Европы, был впервые представлен в мае. Под запрет попали в том числе пластиковые стаканчики, тарелки, ложки, вилки, трубочки для коктейлей и подносы. Стоит отметить, что авторы законопроекта не включили в "черный список" пластиковые бутылки, однако предложили гарантировать их максимальную переработку.

В странах Евросоюза ежегодно производится 26 миллионов тонн пластиковых отходов. Только 30% из них в дальнейшем попадает в переработку.

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