2018-12-19T11:21:06+03:00
Общество

Госдума поддержала законопроект об отмене запрета на рекламу пива

Такое решение было принято депутатами по итогам первого чтения документа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий отменить запрет на рекламу пиваГосдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий отменить запрет на рекламу пиваФото: EAST NEWS
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Государственная дума поддержала законопроект, который предлагает отменить запрет на рекламу пива. Соответствующее решение было принято депутатами по итогам первого чтения документа.

В случае его принятия уже с 1 января 2019 года на российских экранах вновь может появиться реклама этого алкогольного напитка. Речь идет, прежде всего, о прямых трансляциях и записях спортивных соревнований. Также послабления будут сделаны для телеканалов, специализирующихся на материалах физкультурно- спортивного характера, и ночных эфиров. Рассматривается возможность распространения действия законопроекта и на периодические печатные издания.

Кроме того, предлагается отменить запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных. По мнению автора документа, депутата Антона Горелкина, существующие нормы, которые не допускают продвижения пивных напитков, в будущем будут только препятствовать проведению в нашей стране различных международных соревнований, а также их трансляции из-за рубежа, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Российская православная церковь уже высказалась против отмены запрета на рекламу пива. Представители духовенства напомнили, что пьянство является страшным грехом.

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