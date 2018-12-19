Главы правительств Греции и Македонии номинированы на Нобелевскую премию мира

19 Дек. 11:29 2018-12-19T11:29:10+03:00

Кандидатуры Ципраса и Заева были выдвинуты в связи заключением соглашения между Грецией и Македонией о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония Фото: REUTERS

Это решение связано с усилиями политиков по прекращению многолетнего спора о названии бывшей югославской республики

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев стали кандидатами на получение Нобелевской премии мира за 2019 год. Об этом сообщила лауреат премии за 2015 год Уидед Бушамауи.

СМИ отмечают, что политики были выдвинуты самой Бушамауи, которая, воспользовавшись своим правом лауреата премии, подала заявку на Ципраса и Заева в Нобелевский комитет в Осло.

Оглашение номинации состоялось в частном университете ФОН в Скопье. Ципраса и Заева на мероприятии не было.

Кандидатуры Ципраса и Заева были выдвинуты в связи заключением соглашения между Грецией и Македонией о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Благодаря этому соглашению была поставлена точка в многолетнем споре о названии страны, который сильно осложнял отношения Афин и Скопье.

"Во-первых, это будет решением для данного конфликта. Во-вторых, в настоящее время нам нужны хорошие новости, особенно в Европе. Вы знаете, что происходит каждый день, поэтому очень важно дать модель в Балканском регионе и показать, что диалог возможен, что мы можем найти решения для конфликтов", - заявила Бушамауи.

Соглашение о переименовании Македонии, вызвавшее негодование у многих граждан бывшей югославской республики, было подписано в июне этого года. 30 сентября в стране состоялся референдум о переименовании страны, однако в голосовании приняли участие лишь 37% избирателей при пороге явки в 50%. 91% участников реферндума высказались за переименование страны в Республику Северная Македония.

В настоящий момент македонский парламент рассматривает поправки в конституцию, необходимые для переименования страны. Голосование по ним запланировано на 2019 год.