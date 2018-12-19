Google и Facebook выплатят $455 тысяч по делу о политической рекламе

19 Дек. 11:47 2018-12-19T11:48:25+03:00

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Американские компании Google и Facebook выплатят в общей сложности 455 тысяч долларов штрафа за нарушение закона Вашингтона, который касается сбора информации о политической рекламе в интернете. Такое заявление сделал генпрокурор штата Боб Фергюсон.

Еще в июне этого года Google и Facebook были обвинены в несоблюдении законов Вашингтона, согласно которым необходимо собирать и хранить информацию о заказчиках размещения агитационных материалов в интернете. В руководстве компаний заявляют, что не делали этого с 2013 года. Теперь же Google должен выплатить властям 217 тысяч долларов, а Facebook - 238 тысяч.

"Являетесь ли вы газетой небольшого города или крупной корпорацией, законы Вашингтона о политической рекламе применяются ко всем",- цитирует Associated Press Фергюсона.

Представитель Facebook заявил, что компания полностью удовлетворена урегулированием дела и в дальнейшем намерена исполнять требования штата. В Google же ситуацию пока не прокомментировали.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее эта американская корпорация была оштрафована еще на полмиллиона рублей за неисполнение российского законодательства. Так, Google должна была присоединиться к Федеральной государственной информационной системе, но не сделала этого.