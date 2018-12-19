Полянский считает, что Киев не должен радоваться принятию резолюции по Крыму

19 Дек. 12:03 2018-12-19T12:03:33+03:00

В поддержку данного документа высказалась лишь треть членов Генассамблеи ООН, что "совершенно не впечатляет"

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что киевским властям и их европейским партнерам не стоит так радоваться по поводу принятия резолюции о "милитаризации" Крыма, поскольку данный документ нашел поддержку лишь у трети членов Генеральной ассамблеи ООН.

"Интересно, почему Украина и их западные "суверены" так празднуют одобренную накануне резолюцию Генассамблеи по "милитаризации Крыма", - написал дипломат у себя в Twitter.

При этом он подчеркнул, что количество голосов выдвинутых в поддержку документа "совершенно не впечатляет", даже если сравнивать, например, с российским проектом против героизации нацизма на Украине. Тогда против резолюции высказались лишь две страны - сама незалежная и Соединенные Штаты.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, очередной антироссийский документ был принят Генассамблеей ООН в минувший понедельник, 17 декабря. В документе говорится о некой "милитаризации" Крыма, а также осуждается строительство моста через Керченский пролив.