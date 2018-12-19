В США федеральный суд отметил запрет на нунчаки, действовавший 44 года

19 Дек. 12:19 2018-12-19T12:19:33+03:00

В решении суда сказано, что данный запрет противоречит Второй поправке к конституции США, разрешающей американцам хранить и носить оружие, и поэтому является неконституционным Фото: архив "КП"

Запрет, принятый в 1974 году, был объявлен не соответствующим конституции Соединенных Штатов

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В США федеральный суд отметил запрет на нунчаки, действовавший в штате Нью-Йорк с 1974 года. В решении суда сказано, что данный запрет противоречит Второй поправке к конституции США, разрешающей американцам хранить и носить оружие, и поэтому является неконституционным.

Как сообщает издание Washington Post, в качестве истца на суде выступал Джеймс Мэлоуни. В 2000 году он был осужден за владение нунчаками, после чего подал несколько жалоб на власти штата Нью-Йорк. Отмечается, что Мэлоуни подал данный иск, поскольку хотел обучить своих сыновей боевому искусству, предусматривающему использование такого оружия, как нунчаки.

Власти штата Нью-Йорк ввели запрет на нунчаки в 1974 году. Данное решение было принято в связи с всплеском интереса жителей штата к фильмам о восточных боевых искусствах, что, по мнению власти, спровоцировало увеличение спроса на нунчаки у "преступников и уличных бандитов".