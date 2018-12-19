2018-12-19T12:19:33+03:00
Общество

В США федеральный суд отметил запрет на нунчаки, действовавший 44 года

Запрет, принятый в 1974 году, был объявлен не соответствующим конституции Соединенных Штатов
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В решении суда сказано, что данный запрет противоречит Второй поправке к конституции США, разрешающей американцам хранить и носить оружие, и поэтому является неконституционнымВ решении суда сказано, что данный запрет противоречит Второй поправке к конституции США, разрешающей американцам хранить и носить оружие, и поэтому является неконституционнымФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В США федеральный суд отметил запрет на нунчаки, действовавший в штате Нью-Йорк с 1974 года. В решении суда сказано, что данный запрет противоречит Второй поправке к конституции США, разрешающей американцам хранить и носить оружие, и поэтому является неконституционным.

Как сообщает издание Washington Post, в качестве истца на суде выступал Джеймс Мэлоуни. В 2000 году он был осужден за владение нунчаками, после чего подал несколько жалоб на власти штата Нью-Йорк. Отмечается, что Мэлоуни подал данный иск, поскольку хотел обучить своих сыновей боевому искусству, предусматривающему использование такого оружия, как нунчаки.

Власти штата Нью-Йорк ввели запрет на нунчаки в 1974 году. Данное решение было принято в связи с всплеском интереса жителей штата к фильмам о восточных боевых искусствах, что, по мнению власти, спровоцировало увеличение спроса на нунчаки у "преступников и уличных бандитов".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза