2018-12-19T16:30:01+03:00
Общество

Госдума приняла закон о частичной декриминализации статьи за экстремизм в сети

Теперь попасть в тюрьму за лайки и репосты можно будет лишь в случае повторного совершения преступления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дума приняла закон о декриминализации наказания "за лайки и репосты"Дума приняла закон о декриминализации наказания "за лайки и репосты"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла президентский пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за экстремизм в интернете. Соответствующее решение было принято депутатами в эту среду, 19 декабря.

Одобренные поправки предусматривают смягчение ответственности за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства. Само преступление переводится в Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь сесть в тюрьму за лайки и репосты можно лишь в случае рецидива, то есть если человек повторно совершил проступок экстремистского характера. В этом случае ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

- Мы рады, что наша инициатива была услышана, закон будет защищать пользователей, а не наоборот. Для нас является хорошим результатом, что ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры будут отменены, а наши пользователи амнистированы, как мы предлагали изначально, - прокомментировали новость "Комсомольской правде" в пресс-службе Mail.Ru Group.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данный закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные дела и вынесенные приговоры. Так, все уголовные расследования, заведенные по статье 282 УК РФ будут отменены, а вступившие в силу судебные вердикты пересмотрены.

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