19 Дек. 12:29 2018-12-19T12:34:01+03:00

Хакеры выкрали 18 миллионов рублей у россиян при помощи рассылки вирусных сообщений Фото: REUTERS

Семеро злоумышленников были задержаны в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле

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Полицейские задержали семь человек в разных регионах России за расхищение 18 миллионов рублей россиян при помощи смс-рассылки с вирусными программами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что злоумышленники рассылали смс-сообщения с вредоносным программным обеспечением по номерам мобильных телефонов, взятых с одного из сайтов по продаже товаров и услуг. При их активизации данные банковских карт автоматически попали в руки мошенников.

По предварительным данным, ущерб, причиненный гражданам, превысил 18 миллионов рублей.

Представитель МВД сообщила, что семеро злоумышленников задержаны в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, в их числе организатор преступлений и изготовитель программы.

В ходе обысков следователи обнаружили в домах подозреваемых деньги, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более 1,5 тысячи сим-карт, флэш-карты, модемы и банковские карты.

Против хакеров возбуждены уголовыне дела по статье "Мошенничество". Кроме того, суд принял решение о тюремном заключении 33-летнего предполагаемого лидера группы, еще шестерым подозреваемым была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что хакеры взломали почту предвыборного комитета Республиканской партии США.