2018-12-19T12:50:46+03:00
Политика

В Китае выступили против милитаризации космоса

МИД республики указал на то, что данное пространство является общим
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД Китая выступил против милитаризации космосаМИД Китая выступил против милитаризации космосаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти Китая выступили решительно против милитаризации космического пространства. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел республики Хуа Чуньин. Таким образом она прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о создании вооруженных Космических сил.

"Мы последовательно выступаем против милитаризации космоса. Мы против использования космического пространства в качестве новой арены для войны", - заявила дипломат.

Она также напомнила, что данное пространство является общим и призвала заинтересованные стороны, в частности те, которые обладают мощными вооруженными силами, принять меры в рамках сохранения мира в космосе, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Космические силы станут шестым по счету видом ВС США. Кроме того, в 2020 году в рамках структуры Пентагона будет создано министерство Космических сил.

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