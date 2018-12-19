В Китае выступили против милитаризации космоса
Власти Китая выступили решительно против милитаризации космического пространства. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел республики Хуа Чуньин. Таким образом она прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о создании вооруженных Космических сил.
"Мы последовательно выступаем против милитаризации космоса. Мы против использования космического пространства в качестве новой арены для войны", - заявила дипломат.
Она также напомнила, что данное пространство является общим и призвала заинтересованные стороны, в частности те, которые обладают мощными вооруженными силами, принять меры в рамках сохранения мира в космосе, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Космические силы станут шестым по счету видом ВС США. Кроме того, в 2020 году в рамках структуры Пентагона будет создано министерство Космических сил.