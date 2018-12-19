2018-12-19T13:05:33+03:00
Звезды

Кремль воздержался от участия в спорах между представителями цирка

Песков уверен, что лишь специалисты могут определить этическую сторону содержания животных в цирковых условиях
Сакина НУРИЕВА
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Кремль воздержался от участия в спорах между представителями циркаКремль воздержался от участия в спорах между представителями циркаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Кремль отказался участвовать в споре между генеральным директором Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного и председателем совета директоров группы "Сафмар" Михаилом Гуцериевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это уже новая ипостась дискуссии. Я говорил уже несколько дней ранее, что мы, конечно, не хотели бы вступать в дискуссию Запашного и его оппонента", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля согласился с тем, что надо запрещать цирк в том случае, если животные содержатся в плохих условиях. По его мнению, в других ситуациях лишь специалисты могут определить, насколько некомфортным для животных является содержание в цирке, а также, как это противоречит или не противоречит каким-то нормам этики.

"Но, конечно, спрашивать какую-то точку зрения на это в администрации президента не правильно, это не наш вопрос", - заверил Песков.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, Эдгар Запашный выступил против открытия Михаилом Гуцериевым стационарной площадки канадского цирка в Сколково в 2019 году. Артист назвал это неприемлемым.

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