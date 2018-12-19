2018-12-19T13:14:12+03:00
Спорт

Мутко оставил пост президента Российского футбольного союза

Исполняющим обязанности главы РФС назначен Сергей Прядкин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виталий МуткоВиталий МуткоФото: REUTERS
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Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом сообщили в исполнительном комитете РФС. По их данным, Мутко сам направил руководству объединения письменное заявление о сложение полномочий.

Временно исполняющим обязанности президента союза назначен Сергей Прядкин. Он будет занимать эту должность до 22 февраля 2019 года. Именно на эту дату назначено проведение внеочередной отчетно-выборной конференции РФС.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на российские СМИ, ожидается, что освободившее после ухода Мутко место займет член исполкома Александр Дюков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Виталий Леонтьевич являлся президентом РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го, однако в декабре прошлого года он объявил о приостановлении своей работы на данном посту.

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