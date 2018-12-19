2018-12-19T13:23:15+03:00
Общество

Госдума окончательно приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков

Согласно документу, к 1 июля 2019 года все застройщики должны будут перейти на использование эскроу-счетов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиковГосдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла инициированный правительством России законопроект, который ужесточает контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства.

Согласно документу, с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, должны будут перейти на использование эскроу-счетов. Эта схема предполагает перевод денег не самому девелоперу, а банку, который замораживает всю сумму до тех пор, пока не будет проведена сдача объекта. Финансировать же проекты компании будут с помощью банковских кредитов. Сайт kp.ru писал о том, что такая возможность появилась у застройщиков летом этого года.

Также законопроект уточняет правила привлечения средств в проекты, которые подразумевают комплексное развитие территорий. Теперь застройщик обязан пропорционально распределять затраты по всем домам. Кроме того, устанавливаются особенности банкротства жилищно-строительных кооперативов, а солидарная ответственность бенефициаров заменяется на субсидиарную, передает ТАСС.

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