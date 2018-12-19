Песков прокомментировал данные социологов о россиянах, сожалеющих о распаде СССР
Сведения социологов о числе россиян, сожалеющих о распаде СССР, заставляют призадуматься, но эти факты не опровергают того, что Россия является суверенной державой, которой гордятся большинство ее граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это данные социологов, которые, конечно, дают очень большое место для различных трактовок", - прокомментировал Песков данные Левада-Центра, согласно которым две трети российских граждан испытывают сожаление из-за распада СССР.
Представитель Кремля, отметил, что людям свойственно идеализировать то, что было с ними в молодости, - это всегда "кажется и вкуснее, и надежнее, и величавее".
Само исследование он назвал всего лишь хлебом для социологов и экспертов.
Песков также прокомментировал мысли россиян относительно того, что они больше не принадлежат к великой державе.
"Сейчас трудно говорить о великих державах, и, наверное, это не столь уместно, но то, что Россия является суверенной державой, которой гордится подавляющее число населения нашей страны, - вряд ли с этим можно спорить", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за десятилетие.