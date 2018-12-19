2018-12-19T14:01:27+03:00
Политика

Посол ФРГ признал законность реализации проекта "Северный поток-2"

По словам Эрнста Райхеля, у немецких властей нет никаких оснований для препятствования строительству газопровода
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Северный поток-2» - это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.м газа в год«Северный поток-2» - это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.м газа в годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Строительство газопровода "Северный поток-2" является полностью законным, а потому у немецких властей нет никаких оснований и юридических возможностей для препятствования реализации данного проекта. Такое заявление сделал посол Германии на Украине Эрнст Райхель.

Дипломат напомнил, что строительством занимается не правительство ФРГ, а коммерческие структуры, в частности, российский "Газпром" и европейские компании, которые уже получили все необходимые документы для прокладки трубопровода.

"Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, но и во всех странах, которыми должен проходить газопровод", - цитирует Райхеля украинское интернет-издание Online.ua.

При этом посол подчеркнул, что для отзыва таких разрешений нужны "определенные условия", которых нет.

Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что сейчас Украина и Соединенные Штаты, а также ряд их союзников активно призывают Германию отказаться от участия в проекте "Северный поток-2", поскольку от этого якобы пострадает безопасность государства.

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