Водитель автобуса, въехавшего в переход на Славянском бульваре, осужден на четыре года

19 Дек. 13:43 2018-12-19T13:55:01+03:00

В декабре 2017-го мужчина не справился с управлением и сбил несколько десятков человек

Изменить размер текста: A A

Водитель автобуса, который не справился с управлением и въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, получил четыре года колонии общего режима. Такое решение вынес Дорогомиловский суд в эту среду.

Напомним, что 25 декабря 2017 года Виктор Тихонов сбил несколько десятков человек. Погибли четверо, более 10 пострадали.

"Суд установил, что Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц", - цитирует ТАСС судью.

Стоит отметить, что сам водитель полностью отрицает свою вину, заявляя о технической неисправности автобуса. Однако проверки и полученные следствием сведения говорят о его работоспособности и нормальном техническом состоянии. Правоохранители уверены, что Тихонов просто потерял контроль над обстановкой и случайно надавил на педаль газа, после чего автобус вылетел на тротуар. При этом водитель не задействовал стояночный тормоз, вспомогательную систему и аварийный выключатель - то есть не предпринял никаких мер по предотвращению трагедии, передает сайт kp.ru.