2018-12-19T13:52:41+03:00
Общество

Госдума приняла закон об отмене национального роуминга в России

Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года
Александр ДЖУМАЕВ
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В тексте закона указывается, что операторы сотовой связи обязаны оказывать услуги всем абонентам, находящимся на территории России, на одинаковых условияхВ тексте закона указывается, что операторы сотовой связи обязаны оказывать услуги всем абонентам, находящимся на территории России, на одинаковых условияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты Госдумы приняли в среду, 19 декабря, закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории Российской Федерации. Данная инициатива была предложена депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

В тексте закона указывается, что операторы сотовой связи обязаны оказывать услуги всем абонентам, находящимся на территории России, на одинаковых условиях. На связь с абонентами, находящимися за рубежом, действие нового закона не распространяется.

Вступление закона в силу ожидается 1 июня 2019 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данное решение позволит гражданам "сэкономить, разговоаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России". По его словам, данный закон является "приоритетным для России".

Сергей Миронов, в свою очередь, заявил, что парламентарии преодолели "жесткое сопротивление сотовых операторов", которые заявляли, что отменят роуминг самостоятельно. По словам лидера партии "Справедливая Россия", благодаря принятому закону пользователи мобильной связи смогут сэкономить примерно 36 миллиардов рублей.

Отмена роуминга внутри страны обсуждалась крупнейшими операторами мобильной связи России и ранее, однако это делалось из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Напомним, сайт kp.ru сообщал о штрафе, который был наложен на "большую тройку" сотовых операторов России за завышение цен на роуминг.

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