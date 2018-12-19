Суд Греции постановил экстрадировать Александра Винника во Францию

19 Дек. 14:43 2018-12-19T14:50:28+03:00

Между тем, обвиняемый в "отмывании" средств мужчина продолжает голодовку и требует выдать его российским властям

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Верховный суд Греции постановил экстрадировать во Францию россиянина Александра Винника, который обвиняется в махинациях с криптовалютой и "отмывании" средств. Таким образом высшая инстанция поддержала решение салоникского суда.

"Суд отвергает апелляцию адвокатов", - сообщила председатель суда Ангелики Алиферопулу.

Сам Винник рассказал, что уже 24-й день голодает в знак протеста и требует выдать его российским властям. Менее чем за месяц мужчина потерял уже 8 кг, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Александра Винника задержали по запросу США еще в июле прошлого года. Тогда Москва направила греческим властям просьбу о выдаче мужчины России, поскольку на Родине в его отношении также возбуждено дело о мошенничестве. Однако вместо этого суд решил удовлетворить аналогичную просьбу Франции.