Неопознанные тела из онкоцентра им. Блохина передали СК
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина передал правоохранительным органам неопознанные тела из патологоанатомического отделения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Администрацией ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ 17.12. 2018 г. в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ», - приводит ТАСС данные учреждения.
Напомним, что неопознанные тела четырех пациентов ранее обнаружили в ходе ревизии в патологоанатомическом отделении. В специальных холодильных боксах они пролежали больше десяти лет.
Как стало известно kp.ru, по данному факту проверку начал Следственный комитет. Также ситуацию под контроль взяли в Министерстве здравоохранения российской Федерации.