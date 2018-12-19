Неопознанные тела из онкоцентра им. Блохина передали СК

19 Дек. 14:49 2018-12-19T15:02:34+03:00

Умершие пациенты пролежали в холодильных боксах больше десяти лет

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Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина передал правоохранительным органам неопознанные тела из патологоанатомического отделения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Администрацией ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ 17.12. 2018 г. в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ», - приводит ТАСС данные учреждения.

Напомним, что неопознанные тела четырех пациентов ранее обнаружили в ходе ревизии в патологоанатомическом отделении. В специальных холодильных боксах они пролежали больше десяти лет.

Как стало известно kp.ru, по данному факту проверку начал Следственный комитет. Также ситуацию под контроль взяли в Министерстве здравоохранения российской Федерации.