2018-12-19T15:02:34+03:00
Общество

Неопознанные тела из онкоцентра им. Блохина передали СК

Умершие пациенты пролежали в холодильных боксах больше десяти лет
Алена Басавина
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Медики передали забытые трупыМедики передали забытые трупыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина передал правоохранительным органам неопознанные тела из патологоанатомического отделения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Администрацией ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ 17.12. 2018 г. в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ», - приводит ТАСС данные учреждения.

Напомним, что неопознанные тела четырех пациентов ранее обнаружили в ходе ревизии в патологоанатомическом отделении. В специальных холодильных боксах они пролежали больше десяти лет.

Как стало известно kp.ru, по данному факту проверку начал Следственный комитет. Также ситуацию под контроль взяли в Министерстве здравоохранения российской Федерации.

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