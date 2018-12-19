2018-12-19T15:34:26+03:00
В мире

Нетаньяху призвал ООН признать движение «Хезболла» террористической организацией

Израильское руководство уверено в необходимости срочных мер против группировки
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН признать ливанское движение "Хезболла" террористической организацией и ужесточить против него экономические санкции.

Нетаньяху призвал всех членов Совета Безопасности ООН осудить "неприкрытые" агрессивные действия "Хезболлы", признать организацию террористической и добиться ужесточения санкций по отношению к ней.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал миротворцев ООН противодействовать "Хезболла" и применить против организации решительные действия.

Израильский политик заявил, что ливанское движение выступает против норм международного права.

Также, 4 декабря Нетаньяху обратился к делегации при ООН с просьбой о срочном созыве Совета Безопасности всемирной организации. Причиной этого стало строительство на израильско-ливанской границе тоннелей боевиками организации "Хезболла".

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