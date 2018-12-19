2018-12-19T15:43:55+03:00
Общество

Алана Мамаева простит мужа, только если он согласится на проверки на полиграфе

Ради сохранения семьи тесты на измену футболист должен будет проходить ежемесячно
Ася РОМАНЧУК
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Алана Мамаева назвала обязательное условие для продолжения совместной жизни с мужемАлана Мамаева назвала обязательное условие для продолжения совместной жизни с мужемФото: Instagram.com
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Семья футболиста Павла Мамаева трещит по швам и дело тут не только в его аресте. В начале декабря спортсмен вместе со своим другом Александром Кокориным оказался за решеткой за целый ряд хулиганских действий, которые парни учинили в столице.

Дальше начали всплывать подробности личной жизни Мамаева, супруга заявила, что даже в СИЗО он переписывается со своей любовницей.

Алана подавлена и не уверена, что стоит бороться за семью, тем более муж не очень страдает из-за угроз девушки.

В очередном интервью она заявила, что есть ряд обязательных условий, которые нужно выполнить Павлу, чтобы они снова были вместе. Всего пунктов тридцать, один из них не подлежит обсуждению – это полиграф. Интервью с Аланой появилось на видеохостинге YouTube.

- Прошел месяц — на полиграф, изменял -не изменял. Это будет процедура постоянная, чтобы он к ней привык, — пояснила Алана.

Еще одно условие – это согласование с женой список контактов, которые внесены в телефонную книгу. Одним словом, футболиста ждет тотальный контроль. Но это будет не скоро. Суд решил продлить арест приятелям, Новый год они будут встречать в СИЗО, сообщает телеканал "360".

О сопернице супруга футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана пожаловалась в прямом эфире в своем Instagram. Она показала снимок пассии мужа и уверяет, что именно из-за этой девушки и случился конфликт в столичном кафе, где Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драку с чиновником и водителем ведущей 1 канала.

Ранее девушка рассказала, что находится постоянно на связи с мужем, она интересуется, как у него дела, узнает, что нового. Также по словам Аланы, некоторые свидетели того происшествия в кафе не давали публично показания, не рассказывали ничего следствию.

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