Эксперты рассказали о возможностях хакеров в мобильных сетях

19 Дек. 15:58 2018-12-19T15:58:56+03:00

Оказывается, девять из десяти SMS может оказаться в руках недобросовестных людей

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Мобильные сети являются уязвимыми, и переписка может оказаться в руках хакеров. Эксперты приводят статистику: девять из десяти отправленных SMS, могут быть перехвачены хакерами. Получается, что в современном мире для киберпреступников уязвимы не менее 78 процентов всех мобильных сетей.

Исследование Positive Technologies хоть и указывает на серьезные вложения со стороны операторов мобильных сетей, но пока повысить безопасность не удается. Полная защита абонентов – это недостижимая задача.

В Интернете сегодня можно за символическую плату приобрести подписку на подделку чужих SMS всего лишь за 20 долларов в месяц. О том, что подобный бизнес незаконный, знают обе стороны, но дело продолжает процветать и приносить доход.

Наравне c перепиской можно купить сведения о банковских картах человека или доступ к его учетным записям, в том числе на серверах банков, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее хакеры украли переписку дипломатов ЕС. Как сообщили в издании The New York Times, кибер-разбойники годами читали переписку, основная часть которой касалась борьбы с Россией, Китаем и Ираном, а также опасений по поводу непредсказуемости администрации Дональда Трампа. Газета пишет, что кроме этого хакеры проникли в сети ООН, Американской федерации труда и министерств иностранных дел и финансов целого ряда государств.