2018-12-19T16:36:30+03:00
Спорт

Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России

Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года повредил ногу на тренировке
Алена Басавина
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Воронов пропустит Чемпионат РоссииВоронов пропустит Чемпионат РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, пропустит чемпионат России в Саранске из-за травмы. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков.

«По последним сведениям, Воронов получил травму и участвовать не будет», - сказал Горшков. Известно, что 31-летний 18 декабря повредил ногу.

Инцидент произошел на вечерней тренировке перед отъездом на соревнования. Медики диагностировали растяжение подколенных связок.

«Вчера на вечерней тренировке перед отъездом Сергей подвернул ногу, поэтому сейчас ему пока запрещены нагрузки», - пояснил генеральный директор Федерации Александр Коган. Он пожелал спортсмену скорейшего выздоровления.

Напомним, что Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 22 декабря. По его итогам будет сформирован состав национальной сборной для участия в Чемпионате Европы.

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