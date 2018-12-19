Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию

19 Дек. 16:54 2018-12-19T16:54:23+03:00

Президент Украины обсудил со спецпредставителем США по Украине ситуацию в Керченском проливе и на Донбассе

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Украинский лидер Петр Порошенко обсудил на встрече со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером возможность усиления международного давления на Россию. Переговоры политиков прошли в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обменялись мнениями по поводу инцидента в Керченском проливе и ситуации на Донбассе.

«Петр Порошенко и Курт Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на российскую сторону, которая должна обеспечить четкое уважение к свободе судоходства, а также немедленное и безусловное освобождение захваченных моряков и кораблей Украины», - поясняет пресс-служба украинского президента.

Также внимание было уделено развитию событий на Донбассе. Порошенко и Волкер подчеркнули важность развертывания многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН в этой части Украины.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины совершили провокацию и нарушили морские границы России в Керченском проливе. В результате экипаж был задержан пограничной службой. По данном факту возбуждено уголовное дело.

В Киеве использовали данное событии как повод введения военного положения в ответ на якобы «российскую агрессию». Также украинские чиновники стали заявлять о нарушении судоходства в Керченском проливе. Однако в Кремле такие данные опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на «достаточно интенсивную международную навигацию».