Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Украинский лидер Петр Порошенко обсудил на встрече со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером возможность усиления международного давления на Россию. Переговоры политиков прошли в Киеве.
Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обменялись мнениями по поводу инцидента в Керченском проливе и ситуации на Донбассе.
«Петр Порошенко и Курт Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на российскую сторону, которая должна обеспечить четкое уважение к свободе судоходства, а также немедленное и безусловное освобождение захваченных моряков и кораблей Украины», - поясняет пресс-служба украинского президента.
Также внимание было уделено развитию событий на Донбассе. Порошенко и Волкер подчеркнули важность развертывания многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН в этой части Украины.
Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины совершили провокацию и нарушили морские границы России в Керченском проливе. В результате экипаж был задержан пограничной службой. По данном факту возбуждено уголовное дело.
В Киеве использовали данное событии как повод введения военного положения в ответ на якобы «российскую агрессию». Также украинские чиновники стали заявлять о нарушении судоходства в Керченском проливе. Однако в Кремле такие данные опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на «достаточно интенсивную международную навигацию».
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