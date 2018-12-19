2018-12-19T17:06:40+03:00
Политика

МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море

Тезисы о якобы милитаризации Россией Крыма противоречат истине
Сакина НУРИЕВА
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Мария Захарова. Фото Артем Коротаев ТАССМария Захарова. Фото Артем Коротаев ТАСС
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Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, размещенные там силы охраняют Крымский мост. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она прокомментировала проект резолюции о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, который ранее был предложен Украиной на рассмотрение Генеральной Ассамблеей ООН.

"Противоречат истине заложенные в проект резолюции тезисы о якобы милитаризации Россией Крыма и частей Черного и Азовского морей. Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз", - сказала Захарова.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил, что накануне Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной антироссийскую резолюцию Киева по Крыму.

За поддержку документа проголосовали 66 стран, против - 19, и 72 государства воздержались.

Позже в Совфеде заявили, что данное голосование показывает, что Запад намерен и дальше поощрять режим, созданный в незалежной "для тарана России".

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