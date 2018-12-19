В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику США и ряда других стран в адрес проекта газопровода "Северный поток — 2".
Она отметила, что в последнее время со стороны Вашингтона и некоторых стран Европы прозвучали заявления о том, что проект якобы угрожает европейской безопасности и имеет некомерческий характер.
Российская сторона считает, что в подобных высказываниях отсутствует логика и здравый смысл. В любом случае, Европа будет покупать столько голубого топлива из России, сколько ей требуется, считает Захарова.
При этом она напомнила, что западные страны так и не смогли ответить на вопрос, "почему украинская монополия на транзит российского газа лучше, чем диверсификация маршрутов его поставок".
Она считает, что действия «коллег из океана» очевидны и понятны. Западные страны намеревались подтолкнуть на рынок Европы американский сжиженный газ.
"Не Москва, а Вашингтон выкручивает руки своим клиентам и грозит санкциями компаниям, реализующим оптимальные варианты поставок газа потребителям", — заявила Захарова.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее госдеп США в очередной раз призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2".
При этом, 12 декабря Европейский парламент выступил за прекращение строительства российского трубопровода.