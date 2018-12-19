19 Дек. 17:31 2018-12-19T17:31:13+03:00

В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику США и ряда других стран в адрес проекта газопровода "Северный поток — 2".

Она отметила, что в последнее время со стороны Вашингтона и некоторых стран Европы прозвучали заявления о том, что проект якобы угрожает европейской безопасности и имеет некомерческий характер.

Российская сторона считает, что в подобных высказываниях отсутствует логика и здравый смысл. В любом случае, Европа будет покупать столько голубого топлива из России, сколько ей требуется, считает Захарова.

При этом она напомнила, что западные страны так и не смогли ответить на вопрос, "почему украинская монополия на транзит российского газа лучше, чем диверсификация маршрутов его поставок".

Она считает, что действия «коллег из океана» очевидны и понятны. Западные страны намеревались подтолкнуть на рынок Европы американский сжиженный газ.

"Не Москва, а Вашингтон выкручивает руки своим клиентам и грозит санкциями компаниям, реализующим оптимальные варианты поставок газа потребителям", — заявила Захарова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее госдеп США в очередной раз призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2".

При этом, 12 декабря Европейский парламент выступил за прекращение строительства российского трубопровода.