Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"

19 Дек. 17:29 2018-12-19T17:29:38+03:00

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Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт блогера Алексея Навального "Умное голосование" из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей.

- Суд удовлетворил иск Роскомнадзора, сайт заблокирован, - поделилась с журналистами представитель суда Юлия Сухинина. - Решением Таганского районного суда Москвы от 19 декабря деятельность интернет-ресурса https://2019.vote признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Признать деятельность интернет-ресурса https://2019.vote, а также копий указанного интернет-ресурса деятельностью, осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Навальный попытался исправить ляпы на сайте, но наделал в документах еще больших ошибок.

Изначально у него на сайте была просто галочка «Я согласен на обработку персональных данных». При этом не было ни соглашения о том, кому эта информация перейдет, ни оферты, ни политики о неразглашении и сохранности, - рассказал «КП» юрист Илья Ремесло. - Заметив это, я написал в Роскомнадзор. За это сайт заблокировали. Навальный стал возмущаться и говорить, что никаких нарушений нет. После он открыл новую версию сайта, где уже внес изменения. Сделал форму согласия, оферту и попытался указать политику о неразглашении. Но тут он наделал еще больше ошибок. В одном месте у него указано, что оператор — ООО «Страна приливов» (это юрлицо владеет магазином и имеет право обрабатывать персональные данные только покупателей). Другом оператором указан фонд «Пятое время года». Это юридическое лицо уже давно ликвидировано по решению суда, на него Навальный заводил сотни миллионов, которые выдавал за пожертвования. Ошибки детские, опечаток много. И какой Навальный после этого юрист?