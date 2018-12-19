19 Дек. 17:36 2018-12-19T18:16:08+03:00

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Российский лидер Владимир Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный правительством Российской Федерации проект Военной доктрины Союзного государства», - указано в документе.

Отметим, что в начале ноября 2018 года проект военной доктрины Союзного государства одобрило правительство Белоруссии. Известно, что документ определяет задачи дальнейшего развития Белоруссии и России на ближайшие годы. Доктрина призвана отразить взгляд двух стран на обеспечение безопасности.

Напомним, что Союзное государство – это единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное объединение России и Белоруссии. Подписание договора о сотрудничестве двух стран состоялось 8 декабря 1999 года в Москве. 26 января 2000 года, после ратификации документа парламентами двух стран, он вступил в силу.