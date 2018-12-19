Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
Российский лидер Владимир Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.
«Одобрить представленный правительством Российской Федерации проект Военной доктрины Союзного государства», - указано в документе.
Отметим, что в начале ноября 2018 года проект военной доктрины Союзного государства одобрило правительство Белоруссии. Известно, что документ определяет задачи дальнейшего развития Белоруссии и России на ближайшие годы. Доктрина призвана отразить взгляд двух стран на обеспечение безопасности.
Напомним, что Союзное государство – это единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное объединение России и Белоруссии. Подписание договора о сотрудничестве двух стран состоялось 8 декабря 1999 года в Москве. 26 января 2000 года, после ратификации документа парламентами двух стран, он вступил в силу.