2018-12-19T17:50:28+03:00
Звезды

Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек

Президент России лично поздравил актрису на праздничном вечере под названием «Возвращение домой»
Алена Басавина
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Президент прибыл в "Современник"Президент прибыл в "Современник"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин прибыл в театр «Современник», чтобы лично поздравить с юбилеем художественного руководителя Галину Волчек.

Как сообщает ТАСС, президент прибыл в историческое здание на Чистых прудах, которое открыли после реконструкции. Он принял участие в праздничном вечере под названием «Возвращение домой», который совпал с 85-летием Галины Волчек.

Напомним, что ранее глава государства направил Галине Волчек поздравительную телеграмму.

«Вас по праву считают безгранично талантливым, увлечённым человеком – подлинным творцом и созидателем», - написал Владимир Путин. Он указал, что в творчестве Волчек отражена вера в высокое искусство, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям.

Отметим, что узнать подробнее о биографии советско-российской артистки Галины Волчек вы можете из статьи, ранее опубликованном на сайте «Комсомольская правда».

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