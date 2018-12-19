В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа

19 Дек. 17:59 2018-12-19T17:59:06+03:00

Имя было выбрано британской компанией, выигравшей аукцион за право принятия такого решения

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Британская компания EnviroBuild назвала найденный вид слепого роющего земноводного в честь президента США Дональда Трампа. Фирма получила такое право по итогам специального аукциона; возможность назвать новый вид в честь политика обошлась в $25 тыс.

"После того, как мы увидели сходство ранее неизвестного существа и президента, мы не могли устоять перед тем, чтобы купить права на такое его наименование", - приводит информационное агентство CNN слова главы EnviroBuild Эйдена Белла. Он также подчеркнул, что donaldtrumpi крайне чувствителен к изменениям климата, из-за чего данный вид находится под угрозой вымирания.

В материале CNN отмечается скептическое отношение президента США к изменениям климата и природоохранным движениям.

Стоит отметить, что donaldtrumpi утратил конечность 60 миллионов лет назад в результате эволюции. Существо проводит большую часть времени под землей, лишь иногда показываясь на поверхность.