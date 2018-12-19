В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта

19 Дек. 18:17 2018-12-19T18:17:14+03:00

С начала декабря в результате противоборства сторон были убиты трое израильтян и семь палестинцев

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Россия выражает серьёзную обеспокоенность из-за обострившейся ситуации на палестино-израильской границе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С начала декабря происходит обострение на Западном берегу реки Иордан. В последние несколько дней в результате нападения палестинских экстремистов были убиты трое израильтян, от рук израильских силовиков погибли семь палестинцев", — сообщила представитель МИД.

Она отметила, что Москва взволнована всплеском насилия в регионе и призывает Палестину и Израиль восстановить диалог для скорейшего урегулирования конфликта.

Захарова также подчеркнула, что рост незаконного поселенчества на Западном берегу реки Иордан не приведёт к укреплению безопасности Израиля.

Напомним, в октябре текущего года Израильские военные сообщили, что в ночь на 17 октября, из сектора Газа была запущена как минимум одна ракета. Сирена воздушной тревоги сработала в Беер-Шеве.

Вскоре израильская авиация нанесла ответный удар палестинской организации ХАМАС в регионе.