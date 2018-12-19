2018-12-19T18:17:14+03:00
Политика

В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта

С начала декабря в результате противоборства сторон были убиты трое израильтян и семь палестинцев
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликтаВ МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликтаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия выражает серьёзную обеспокоенность из-за обострившейся ситуации на палестино-израильской границе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С начала декабря происходит обострение на Западном берегу реки Иордан. В последние несколько дней в результате нападения палестинских экстремистов были убиты трое израильтян, от рук израильских силовиков погибли семь палестинцев", — сообщила представитель МИД.

Она отметила, что Москва взволнована всплеском насилия в регионе и призывает Палестину и Израиль восстановить диалог для скорейшего урегулирования конфликта.

Захарова также подчеркнула, что рост незаконного поселенчества на Западном берегу реки Иордан не приведёт к укреплению безопасности Израиля.

Напомним, в октябре текущего года Израильские военные сообщили, что в ночь на 17 октября, из сектора Газа была запущена как минимум одна ракета. Сирена воздушной тревоги сработала в Беер-Шеве.

Вскоре израильская авиация нанесла ответный удар палестинской организации ХАМАС в регионе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза