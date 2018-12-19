В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Россия выражает серьёзную обеспокоенность из-за обострившейся ситуации на палестино-израильской границе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"С начала декабря происходит обострение на Западном берегу реки Иордан. В последние несколько дней в результате нападения палестинских экстремистов были убиты трое израильтян, от рук израильских силовиков погибли семь палестинцев", — сообщила представитель МИД.
Она отметила, что Москва взволнована всплеском насилия в регионе и призывает Палестину и Израиль восстановить диалог для скорейшего урегулирования конфликта.
Захарова также подчеркнула, что рост незаконного поселенчества на Западном берегу реки Иордан не приведёт к укреплению безопасности Израиля.
Напомним, в октябре текущего года Израильские военные сообщили, что в ночь на 17 октября, из сектора Газа была запущена как минимум одна ракета. Сирена воздушной тревоги сработала в Беер-Шеве.
Вскоре израильская авиация нанесла ответный удар палестинской организации ХАМАС в регионе.