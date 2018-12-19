2018-12-19T18:39:09+03:00
Общество

ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права

Ведомство подготовило новые упражнения для желающих получить водительское удостоверение
Алена Басавина
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ГИБДД обновит экзамен на праваГИБДД обновит экзамен на праваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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ГИБДД подготовила новые упражнения, которые будут включены в экзамен на права после реформы. Об этом рассказал начальник отделения организации экзаменационной деятельности инспекции Николай Гиляков.

По его словам, нововведения были разработаны с учетом анализа ДТП. Большая часть упражнений будет проводиться в «городе». Ранее отработка некоторых навыков проводилась только на площадке.

Указано, что на площадке у будущих водителей будут проверять разворот в ограниченном пространстве, параллельную парковку, заезд в бокс, парковку у погрузочной эстакады, сцепку и расцепку.

«В городе» экзаменуемым предстоит выполнять левые и правые повороты, проезд перекрестков, разворот на перекрестке и вне его, постановку авто параллельно тротуару, торможение и остановку при движении на различных скоростях, обгон или опережение, перестроение, движение с максимальной скоростью, проезд пешеходных переходов, мест автобусных остановок, и начало движение на подъеме и спуске, проезд железнодорожного переезда.

Предполагается, что заранее знать маршрут во время практической части экзамена ученик не будет. Также из экзамена исключат упражнения «змейка» и «поворот на 90 градусов».

«Предусматривается проведение проверки ряда первоначальных навыков управления в начале практического экзамена перед выездом на дорогу. Для этого предусмотрены участки дорог с малоинтенсивным движением, закрытые площадки, территории с твердым покрытием», - приводит РИА Новости слова Гилякова.

Напомним, что соответствующую реформу планируется внести на рассмотрение в правительство в январе.

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