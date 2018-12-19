2018-12-19T18:59:49+03:00
Политика

Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом

Официальный представитель МИД России считает, что девушка была вынуждена согласиться с «нелепыми обвинениями»
Алена Басавина
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Мария Захарова прокомментировала "дело Бутиной"Мария Захарова прокомментировала "дело Бутиной"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия расценивает ситуацию с арестом в США Марии Бутиной как акт политического шантажа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам представителя дипломатического ведомства, россиянку содержали ужасных условиях. Ее перевели в тюремный блок для особо опасных преступников, почти не выпускали из камеры, не оказывали медицинскую помощь.

«Создав невыносимые условия и угрожая длительным тюремным сроком, нашу соотечественницу буквально заставляли расписаться под абсолютно нелепыми обвинениями», - приводит ТАСС слова Захаровой.

Она указала, что уголовное дело против Бутиной связано со стремлением США вновь беспочвенно обвинить Россию во вмешательствах в американские внутренние дела.

«Мы квалифицируем задержание, арест, заключение под стражу Бутиной как политическое давление, как акт политического шантажа, а ее как политическую заключенную», - сказала Захарова. Также представитель МИД отметила, что ведомство продолжит работу по освобождению Бутиной и возвращению ее домой.

Напомним, что ранее арестованная в США россиянка Мария бутина признала свою вину под одному из пунктов обвинения. Она созналась, что якобы участвовала в сговоре с целью нанести вред США. В связи с этим суд побежал смягчить ей наказание.

Отметим, что 29-летняя девушка была задержана в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Её обвинили в шпионаже в пользу России. Известно, что Кремль назвал уголовное дело в отношении россиянки несостоятельным.

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