Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре

19 Дек. 19:33 2018-12-19T19:33:57+03:00

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В ноябре 2018 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 2,9% по сравнению с октябрем этого года. За год снижение также составило 2,9%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Согласно опубликованным данным, денежные доходы в ноябре снизились на 1,9% по сравнению с октябрем и составили 32, 322 тысячи рублей.

Также отмечается, что зарплата в ноябре 2018 года выросла на 8,9% в номинальном и на 4,6% в реальном выражении к прошлогоднему ноябрю.

Стоит сказать, что в ноябре численность безработных уменьшилась на 6%. Специалисты зафиксировали 3,65 млн незанятных человек. Численность экономически активного населения в ноябре 2018 года составила 76,2 млн человек.