2018-12-19T19:33:57+03:00
Экономика

Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре

Граждане получили за прошедший месяц 32,322 тысячи рублей
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments33
Доходы россиян снизилисьДоходы россиян снизилисьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ноябре 2018 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 2,9% по сравнению с октябрем этого года. За год снижение также составило 2,9%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Согласно опубликованным данным, денежные доходы в ноябре снизились на 1,9% по сравнению с октябрем и составили 32, 322 тысячи рублей.

Также отмечается, что зарплата в ноябре 2018 года выросла на 8,9% в номинальном и на 4,6% в реальном выражении к прошлогоднему ноябрю.

Стоит сказать, что в ноябре численность безработных уменьшилась на 6%. Специалисты зафиксировали 3,65 млн незанятных человек. Численность экономически активного населения в ноябре 2018 года составила 76,2 млн человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза