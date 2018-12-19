2018-12-19T19:47:53+03:00
Политика

ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа

Милиция республики утверждает, что иностранные военнослужащие находятся на горловском направлении
Алена Басавина
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Великобритания помогает Украине на ДонбассеВеликобритания помогает Украине на ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Донбассе присутствует британский спецназ SAS. Об этом сообщает управление Народной милиции Донецкой народной республики.

Ведомство утверждает, что военнослужащие наблюдаются на горловском направлении.

«Нам поступает уточненная информация от источников в штабе операции объединенных сил о присутствии на горловском направлении британских военнослужащих подразделения спецназа SAS», - пояснил РИА Новости начальник милиции Даниил Безсонов.

Указано, что иностранное подразделение дислоцируется в Краматорске, который находится под контролем Киева. Также их наблюдали в районе Артемовска и Константиновки.

Напомним, что ране ДНР сообщала об усилении военных сил со стороны Украины. На горловское направление переброшены танки, два реактивных дивизиона «Ураган» и системы залпового огня «Смерч».

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