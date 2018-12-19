ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
На Донбассе присутствует британский спецназ SAS. Об этом сообщает управление Народной милиции Донецкой народной республики.
Ведомство утверждает, что военнослужащие наблюдаются на горловском направлении.
«Нам поступает уточненная информация от источников в штабе операции объединенных сил о присутствии на горловском направлении британских военнослужащих подразделения спецназа SAS», - пояснил РИА Новости начальник милиции Даниил Безсонов.
Указано, что иностранное подразделение дислоцируется в Краматорске, который находится под контролем Киева. Также их наблюдали в районе Артемовска и Константиновки.
Напомним, что ране ДНР сообщала об усилении военных сил со стороны Украины. На горловское направление переброшены танки, два реактивных дивизиона «Ураган» и системы залпового огня «Смерч».