Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском

19 Дек. 20:17 2018-12-19T20:17:37+03:00

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Константин Забенский пообщался с главой Римско-католической церкви Франциском. Российский актер преподнес понтифику свою кинокартину «Собибор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Ватикане Александра Авдеева.

«Константин рассказал о чем лента, и Папа сказал, что его интересует тема, и обещал посмотреть фильм», - сказал дипломат. По его словам, Папа Римский Франциск также передал свой привет российскому народу.

Напомним, что «Собибор» - это российский фильм в жанре военной драмы, снятый Константином Хабенским. Главные роли в нем исполняют Константин Хабенский и Кристофер Ламберт.

Премьера фильма в России состоялась 3 мая 2018 года. В основе картины лежит реальная история, случившаяся в 1943 году в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши.