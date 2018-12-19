2018-12-19T20:58:29+03:00
Политика

Путин снял ограничения на политическое убежище в России

Президент России подписал указ о признании утративших силу отдельных положений законодательства
Алена Басавина
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Путин отменил ограничения на политическое убежищеПутин отменил ограничения на политическое убежищеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин разрешил предоставлять политическое убежище обвиняемым из других стран. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее убежище не предоставляли иностранцам и лицам без гражданства, которые преследуются за преступления, признаваемые в Российской Федерации и противоречащие целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Также отказ получали лица, признанные виновными или обвиняемые в совершении преступлений в России. Всего в документе указывалось восемь причин.

Один из них касался просителей из стран «с развитыми институтами в области прав человека». Список таких государств ежегодно составлял МИД, однако теперь такая обязанность отменена.

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