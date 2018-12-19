Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Российский лидер Владимир Путин разрешил предоставлять политическое убежище обвиняемым из других стран. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее убежище не предоставляли иностранцам и лицам без гражданства, которые преследуются за преступления, признаваемые в Российской Федерации и противоречащие целям и принципам Организации Объединенных Наций.
Также отказ получали лица, признанные виновными или обвиняемые в совершении преступлений в России. Всего в документе указывалось восемь причин.
Один из них касался просителей из стран «с развитыми институтами в области прав человека». Список таких государств ежегодно составлял МИД, однако теперь такая обязанность отменена.