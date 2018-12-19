Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза

19 Дек. 21:23 2018-12-19T21:23:49+03:00

От Украины потребовали выполнения обязательств по борьбе с незаконной миграцией и коррупцией

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Еврокомиссия выявила многочисленные нарушения Украиной соглашение о безвизовом режиме. Она готова заморозить действие договора, если не будут предприняты «немедленные действия Киева».

Такая информация указана в ежегодном отчете по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и Восточного партнерства.

«Многие требования предыдущего отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», - приводит ТАСС данные документа.

В докладе указано, что в 2018 году произошло значительное увеличение числа отказов во въезде в ЕС украинцам. Только в 2017 году количество граждан Украины, которые нелегально живут в странах союза, составило 33,5 тысяч человек.

Также Украина находится в списке стран, граждане которых активно организовывают преступные группировки, занимаются контрабандой, торговлей людьми, перевозкой наркотиков и финансовыми махинациями.

Чтобы не лишить себя долгожданного безвиза, Украине в кратчайшие сроки необходимо сократить число нелегальных мигрантов, донести до граждан права и обязанности в рамках безвизового режима, прекратить чрезмерный контроль неправительственных организаций, обеспечить эффективность работы антикоррупционных структур, создать систему декларирования собственности чиновников и улучшить работу правоохранительных органов.