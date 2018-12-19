2018-12-19T22:41:48+03:00
Экономика

Евро поднялся выше 77 рублей

В последний раз такой курс был зафиксирован в начале ноября
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments8
Курс евро превысил 77 рублейКурс евро превысил 77 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курс евро к рублю вырос на 62 копейки до 77,04 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Известно, что в последний раз евро преодолевал показатель в 77 рублей 14 ноября 2018 года.

Стоит отметить, что курс доллара к рублю на Московской бирже также подрос на 65 копеек и составил 67,7 рублей.

Ранее фьючерсы на нефть марки Brent c поставкой в феврале подорожали до $57,3 за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза