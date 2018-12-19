Евро поднялся выше 77 рублей
В последний раз такой курс был зафиксирован в начале ноября
Курс евро превысил 77 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс евро к рублю вырос на 62 копейки до 77,04 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Известно, что в последний раз евро преодолевал показатель в 77 рублей 14 ноября 2018 года.
Стоит отметить, что курс доллара к рублю на Московской бирже также подрос на 65 копеек и составил 67,7 рублей.
Ранее фьючерсы на нефть марки Brent c поставкой в феврале подорожали до $57,3 за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures.