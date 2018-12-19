2018-12-19T22:57:13+03:00
В мире

Японский пенсионер год жил с умершей женой

Тело пожилой женщины обнаружили при переселении старика
Алена Басавина
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В Японии мужчина год жил с мертвой женойВ Японии мужчина год жил с мертвой женойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Японии 74-летний мужчина больше года прожил с телом своей умершей супруги. Об этом сообщает издание Asia One.

Известно, что пожилая женщина скончалась в октябре 2017 года в префектуре Фукуока. Однако хоронить свою жену мужчина по неизвестной причине не стал.

Тело женщины пролежало в квартире целый год, пока пенсионера не начали переселять из-за подготовки к сносу дома. После обнаружения трупа старик был задержан местной полицией.

Оказалось, что у женщины не было документов. Брак пожилой пары не был зарегистрировал. Семья жила на пенсионные выплаты мужчины.

Известно, что за такое продолжительное время тело умершей сильно разложилось. Неприятных запах от трупа пенсионер пытался скрывать освежителем воздуха.

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