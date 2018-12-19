ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%

19 Дек. 23:17 2018-12-19T23:25:57+03:00

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В среду, 19 декабря, Федеральная резервная система (ФРС), которая в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка, в четвертый раз за год повысила базовую процентную ставку.

В сообщении Федерального комитета по открытым рынкам уточняется, что базовая ставка повышается на 0,25 процентных пункта, до 2,25 – 2,5% годовых. Это решение было вполне ожидаемым, потому что еще в ноябре, когда ставку оставили на прежнем уровне 2 – 2,25%, ФРС предупредила о ее возможном повышении в декабре.

При этом Федрезерв снизил прогноз роста ВВП США в следующем 2019 году с прежних 2,5% до 2,3%, по инфляции – с двух процентов до 1,9%, а прогноз по безработице оставил на уровне 3,5 процента.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26 сентября Комитет по открытым рынкам ФРС повышал базовую процентную ставку в сентябре, марте и июне. Между тем, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство такой политикой Федрезерва.