Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии

19 Дек. 23:42 2018-12-19T23:51:57+03:00

По данным NYT, сотрудники Минобороны США пытались отговорить президента от этого шага

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В Минобороны США были против вывода американских войск из Сирии, сотрудники Пентагона в среду утром даже пытались отговорить главу Белого дома Дональда Трампа от этого решения, пишет The New York Times со ссылкой на источники в министерстве.

По словам собеседников издания, противники такого шага уверяли, что вывод войск из САР «предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из этой страны американских военнослужащих.

В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.