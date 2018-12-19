Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
В Минобороны США были против вывода американских войск из Сирии, сотрудники Пентагона в среду утром даже пытались отговорить главу Белого дома Дональда Трампа от этого решения, пишет The New York Times со ссылкой на источники в министерстве.
По словам собеседников издания, противники такого шага уверяли, что вывод войск из САР «предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции».
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из этой страны американских военнослужащих.
В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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