В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Британские правоохранители признали, что гибель бизнесмена Александра Перепеличного, в ноябре 2012 года найденного мертвым в британском графстве Суррей, не была насильственной.
Коронер Николас Хилльяд заявил, что предприниматель скончался в результате синдрома внезапной смерти от аритмии. Версия об отравлении, по словам коронера, не нашла своего подтверждения: в организме покойного не было обнаружено никаких ядовитых веществ, передаёт телеканал Sky News.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Александр Перепеличный, чье имя связывали с «делом Магнитского», скончался во время пробежки по территории своего поместья, расположенного на окраине городка Уэйбридж. Когда туда приехала полиция и врачи, он был уже мертв.
Обстоятельства внезапной смерти бизнесмена шесть лет оставались невыясненными. Скотланд-Ярд рассматривал версии насильственной и естественной смерти.