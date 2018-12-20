В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной

СЕГОДНЯ 00:49 2018-12-20T00:59:52+03:00

Александр Перепеличный в ноябре 2012 года был найден мертвым в графстве Суррей, где он проживал после получения политического убежища в Великобритани Фото: REUTERS

По словам коронера, бизнесмен шесть лет назад скончался в результате аритмии

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Британские правоохранители признали, что гибель бизнесмена Александра Перепеличного, в ноябре 2012 года найденного мертвым в британском графстве Суррей, не была насильственной.

Коронер Николас Хилльяд заявил, что предприниматель скончался в результате синдрома внезапной смерти от аритмии. Версия об отравлении, по словам коронера, не нашла своего подтверждения: в организме покойного не было обнаружено никаких ядовитых веществ, передаёт телеканал Sky News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Александр Перепеличный, чье имя связывали с «делом Магнитского», скончался во время пробежки по территории своего поместья, расположенного на окраине городка Уэйбридж. Когда туда приехала полиция и врачи, он был уже мертв.

Обстоятельства внезапной смерти бизнесмена шесть лет оставались невыясненными. Скотланд-Ярд рассматривал версии насильственной и естественной смерти.