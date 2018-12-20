СЕГОДНЯ 01:15 2018-12-20T01:25:44+03:00

В качестве примера представитель Кремля привел конфронтацию между президентом США и СМИ, а также ситуацию с RT во Франции

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об информационных войнах в мире, которые идут сразу на нескольких фронтах. В качестве примера он назвал конфронтацию между главой Белого дома Дональдом Трампом и СМИ в США, а также ситуацию с телеканалом RT во Франции.

«Скорее это война, чем не война. Причем здесь несколько полей сражений. Возьмите США – там идет война между президентом Соединенных Штатов Америки и средствами массовой информации», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 24».

А во Франции, по его словам, «президент воюет с RT».

«Это разве не война – не пускать средство массовой информации в президентский дворец? Как это по-другому называть? Давайте называть вещи своими именами», - отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства также подчеркнул, что «когда СМИ распространяет ложь, причем это не ложь случайная, это злонамеренная ложь, сфабрикованная ложь», что, по его словам, «чаще всего встречается в отношении нашей страны», когда «СМИ пользуются властью для попыток нанесения ущерба, для попыток демонизации нашей страны» – это тоже информационная война.

«Когда все, что пытается объяснить российская сторона на самых различных уровнях, интерпретируется таким образом, что это ведет к дальнейшему усугублению русофобии – это разве не война? Это война», - убежден Дмитрий Песков.

Он отметил, что еще одна серьезная проблема в мире – это борьба за безопасность в киберпространстве, а как эту безопасность обеспечить, «мы не знаем, не знает ни одна страна мира».

«Россия, кстати, предлагает сотрудничать всем в этой области, вместе обсуждать пути решения и пути выработки нового понимания субстанции новых СМИ в новый век информации. Нам отказывают в этом, не хотят», - констатировал представитель Кремля, добавив, что «выгоднее демонизировать русских».