Песков рассказал об информационных войнах в мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об информационных войнах в мире, которые идут сразу на нескольких фронтах. В качестве примера он назвал конфронтацию между главой Белого дома Дональдом Трампом и СМИ в США, а также ситуацию с телеканалом RT во Франции.
«Скорее это война, чем не война. Причем здесь несколько полей сражений. Возьмите США – там идет война между президентом Соединенных Штатов Америки и средствами массовой информации», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 24».
А во Франции, по его словам, «президент воюет с RT».
«Это разве не война – не пускать средство массовой информации в президентский дворец? Как это по-другому называть? Давайте называть вещи своими именами», - отметил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства также подчеркнул, что «когда СМИ распространяет ложь, причем это не ложь случайная, это злонамеренная ложь, сфабрикованная ложь», что, по его словам, «чаще всего встречается в отношении нашей страны», когда «СМИ пользуются властью для попыток нанесения ущерба, для попыток демонизации нашей страны» – это тоже информационная война.
«Когда все, что пытается объяснить российская сторона на самых различных уровнях, интерпретируется таким образом, что это ведет к дальнейшему усугублению русофобии – это разве не война? Это война», - убежден Дмитрий Песков.
Он отметил, что еще одна серьезная проблема в мире – это борьба за безопасность в киберпространстве, а как эту безопасность обеспечить, «мы не знаем, не знает ни одна страна мира».
«Россия, кстати, предлагает сотрудничать всем в этой области, вместе обсуждать пути решения и пути выработки нового понимания субстанции новых СМИ в новый век информации. Нам отказывают в этом, не хотят», - констатировал представитель Кремля, добавив, что «выгоднее демонизировать русских».