В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Столичному полицейскому пришлось обращаться за помощью к медикам после того, как он сделал замечание подростку, курившему в общественном месте. Юный нарушитель брызнул в лицо стража порядка перцовым газом из баллончика.
В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что это произошло 19 декабря в Пресненском районе. Инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на курящего на улице молодого человека. Сотрудник полиции подошел к нему, представился и сделал юноше замечание, в ответ подросток брызнул правоохранителю в глаза из баллончика с перцовым газом.
По словам представителя пресс-службы ведомства, сейчас здоровью инспектора ничего не угрожает. Получив необходимую медицинскую помощь, полицейский вернулся к исполнению своих обязанностей, передает ТАСС.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего. Информации о задержании несовершеннолетнего нарушителя пока не поступало.