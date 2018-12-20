В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом

СЕГОДНЯ 01:56 2018-12-20T02:08:30+03:00

Инспектор по делам несовершеннолетних был вынужден обратиться за помощью к медикам

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Столичному полицейскому пришлось обращаться за помощью к медикам после того, как он сделал замечание подростку, курившему в общественном месте. Юный нарушитель брызнул в лицо стража порядка перцовым газом из баллончика.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что это произошло 19 декабря в Пресненском районе. Инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на курящего на улице молодого человека. Сотрудник полиции подошел к нему, представился и сделал юноше замечание, в ответ подросток брызнул правоохранителю в глаза из баллончика с перцовым газом.

По словам представителя пресс-службы ведомства, сейчас здоровью инспектора ничего не угрожает. Получив необходимую медицинскую помощь, полицейский вернулся к исполнению своих обязанностей, передает ТАСС.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего. Информации о задержании несовершеннолетнего нарушителя пока не поступало.