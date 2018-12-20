2018-12-20T02:42:17+03:00
Политика

Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»

Если конгресс одобрит документ, он будет носить сугубо декларативный характер
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Около 40 американских сенаторов в среду, 19 декабря, внесли в конгресс США новый проект резолюции, направленной против газопровода «Северный поток — 2»Около 40 американских сенаторов в среду, 19 декабря, внесли в конгресс США новый проект резолюции, направленной против газопровода «Северный поток — 2»Фото: REUTERS
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В среду, 19 декабря, около 40 американских сенаторов внесли в конгресс США новый проект резолюции, направленной против газопровода «Северный поток — 2», сообщает газета The Hill.

По данным издания, в документе содержится очередной призыв отказаться от строительства трубопровода по дну Балтийского моря, так как он якобы «несет угрозу энергетической безопасности Европы». Кроме того, законодатели призывают президента Дональда Трампа «работать» с союзниками США, дабы «посредством веских и решительных действий» противодействовать вымышленной «российской агрессии».

Отмечается, что если конгресс одобрит эту резолюцию, она будет носить сугубо декларативный характер, ее положения необязательны к выполнению.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 12 декабря американский конгресс уже принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза отказаться от реализации российского энергетического проекта «Северный поток — 2».

Стоит отметить, что представители России неоднократно заявляли, что «Северный поток – 2» – проект не политический, а сугубо коммерческий, и выгоден он в первую очередь Германии и другим странам Европы. А США так яростно против него выступают, потому что хотят продавать ЕС свой собственный газ, и попытки Вашингтона сорвать строительство трубопровода – просто «недобросовестная конкуренция, которая поддерживается политиками».

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