У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли

СЕГОДНЯ 03:56 2018-12-20T04:15:58+03:00

Поиски еще одного члена экипажа продолжаются Фото: REUTERS

Шесть членов экипажа спасены, судьба еще одного моряка неизвестна, его поиски продолжаются

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Служба береговой охраны Испании разыскивает члена экипажа рыболовецкой шхуны, затонувшей 19 декабря у северо-западного побережья страны.

Рыболовецкое судно Sin Querer 2 затонуло в четырех морских милях к югу от мыса Фистерра (провинция А-Корунья, автономное сообщество Галисия). Шестерых моряков, которые находились на спасательных плотах, удалось спасти, еще трое утонули, их тела были обнаружены спасателям в воде.

Судьба десятого рыбака остается неизвестной, его поиски продолжаются, передает РИА Новости со ссылкой на Службу спасения на море.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 сентября на озере Виктория в Танзании ушел под воду перегруженный пассажирами паром. Жертвами кораблекрушения стали 218 человек, спасти удалось около 40.

А буквально через неделю из-за шторма у берегов Греции затонули четыре небольших судна.